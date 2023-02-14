Капризов — второй россиянин после Овечкина с 30 шайбами в этом сезоне НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:2 Б).

Таким образом, нападающий оформил свою 30-ю шайбу в этом сезоне и стал вторым россиянином, кто добрался до этой отметки.

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 32 шайбы и отдал 22 голевые передачи в 54 матчах этого сезона.

У Капризова в этом сезоне 63 (30+33) очка в 53 матчах.