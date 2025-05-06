Капризов — о том, как проведет отпуск: «Просто хочу побыть дома»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов ответил на вопрос о том, как планирует провести свой отпуск.

«Я просто поеду домой. В том году я был дома, никуда не ездил. Мне нравится отдыхать у себя в деревне, особо не видеть людей. Там простая жизнь, ничего не надо делать, видишься с друзьями, на рыбалку ходишь, в походы. Хочу просто побыть дома. Не схожу с ума по поводу рыбалки, просто хожу за компанию с друзьями», — приводит пресс-служба «Уайлд» слова нападающего.

«Миннесота» завершила выступление в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Вегасу» (2-4).

В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провел 41 матч за «Уайлд» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 25 голами и 31 результативной передачей. В Кубке Стэнли на его счету 9 (5+4) очков в шести играх.