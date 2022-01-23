Форвард «Миннесоты» Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» россиянин сравнял счет в середине третьего периода — 2:2.

Kirill Kaprizov absolutely crushes the one-timer. ? pic.twitter.com/wBkRh7np5A — Sportsnet (@Sportsnet) January 23, 2022

Теперь на счету Капризова 47 (17+30) очков в 36 матчах нынешнего сезона. Он является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне.