Форвард «Миннесоты» Фолиньо — о контракте Капризова: «Сегодня его улыбка была шире, чем обычно»

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал новый контракт российского форварда Кирилла Капризова.

«То, что он остался, — это замечательно. Кирилл — суперзвезда. Он игрок, который делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Мы рады, что он останется с нами еще на восемь лет. Сегодня он, как и всегда, пришел с улыбкой на лице. Но в этот день она была еще шире, чем обычно», — цитирует Фолиньо пресс-служба «Миннесоты».

30 сентября 28-летний форвард подписал рекордное для НХЛ 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в лиге на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх.