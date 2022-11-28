Форвард «Миннесоты» Мэтт Болди после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3) поделился мнением об игре российского форварда Кирилла Капризова.

«Он — суперзвезда, не просто так он один из лучших игроков лиги. Он держит под контролем», — заявил Болди The Athletic.

Капризов набрал в этом матче три (1+2) очка и занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.