Форвард «Флориды» Ткачак: «Меня бесит, что нас нет в плей-офф»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал отсутствие команды в плей-офф НХЛ сезона-2025/26.

«Пантерз» набрали 84 очка в 82 матчах и фишинировали на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

«Даже когда я смотрю игры плей-офф, а я обожаю это делать, меня просто бесит, что нас там нет. Это ужасно грустно. Я вижу эти арены, вижу, как болельщики тусуются на парковках, смотрят матчи в барах, чувствую эту напряженность. Нет ничего круче, чем первая игра, первый период. Это лучшее, что есть в хоккее», — цитирует Ткачака Daily Faceoff.

В сезоне-2025/26 28-летний американский форвард провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (13+21) очка.

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