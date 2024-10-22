Форвард «Металлурга» Канцеров считает, что Малкин заслужил войти в Зал славы НХЛ
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал юбилейный 500-й гол форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Малкин — мужик, легенда магнитогорского хоккея. Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил. Овечкин и Малкин — две легенды НХЛ. Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернется», — приводит слова Канцерова Legalbet.
В нынешнем сезоне 38-летний Малкин забросил две шайбы и отдал девять голевых передач в семи сыгранных встречах.
Источник: Legalbet
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