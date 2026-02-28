Андрей Кузьменко перенес операцию на мениске и выбыл на несколько недель

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко успешно прошел хирургическое вмешательство. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Россиянин перенес операцию на мениске и помещен в список травмированных. Ожидаемый срок возвращения на лед, по информации клуба, составит несколько недель.

В сезоне-2025/26 30-летний нападающий провел за «Кингз» 52 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 голевых передач.

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