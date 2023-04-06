Крайдер вошел в пятерку лучших снайперов в истории «Рейнджерс» после дубля в ворота «Тампы»

«Рейнджерс» дома обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. В составе хозяев две шайбы забросил Крис Крайдер.

Таким образом, форвард забросил свою 264-ю шайбу за «Рейнджерс» и вышел на чистое пятое место по голам в истории клуба. Он обошел Вика Хадфилда (262).

Лучшим снайпером в истории «Нью-Йорка» является Род Гилберт, на счету которого 406 шайб.

В этом сезоне на счету 31-летнего Крайдера 53 (35+18) очка в 53 матчах.