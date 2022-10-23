Ничушкин сравнялся с Панариным в лидерстве бомбардиров НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:1).

Таким образом, нападающий набрал 11 (6+5) очков в этом сезоне и сравнялся с Артемием Панариным (3+8).

Следом идут Коннор Макдэвид, Давид Пастрняк, Матс Цукарелло и Сидни Кросби.