Форвард «Колорадо» Ничушкин впервые в карьере забросил 20 шайб за сезон в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (9:3).

27-летний россиянин впервые в карьере забросил 20 или более шайб за один сезон в НХЛ.

В сезоне-2021/22 Ничушкин забросил 21 шайбу и сделал 22 голевые передачи в 54 матчах. Россиянин проводит седьмой сезон в НХЛ, в этом розыгрыше он установил личные рекорды по голам и результативным передачам.