Форвард «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой января в НХЛ

Нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона признали первой звездой января в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце 28-летний канадец набрал 26 (12+14) очков в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой января стал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер. Его команда одержала девять побед в девяти матчах, а голкипер отразил 95,3 процента бросков по своим воротам.

Третьей звездой признан форвард «Ванкувера» Элиас Петерссон. На его счету 21 (14+7) очко в 13 проведенных играх.