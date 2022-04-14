Форвард «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (9:3) хоккеист сделал хет-трик и отдал две голевых передачи.

Вторая звезда дня — форвард «Рейнджерс» Каапо Какко, на счету которого дубль в игре с «Филадельфией» (4:0).

Третьей звездой дня стал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне, у которого гол и две результативные передачи в матче с «Монреалем» (5:1).