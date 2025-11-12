Форвард «Колорадо» Ландескуг забил в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 2022 года

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

32-летний швед отличился на 32-й минуте и сделал счет 2:1. Ему ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

Ландескуг забил гол в регулярном чемпионате НХЛ впервые с 2022 года. В сезоне-2025/26 у него 5 (1+4) очков после 16 матчей.

В октябре 2022 года хоккеист перенес операцию на колене и пропустил два следующих сезона.