Форвард «Колорадо» Ландескуг признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем и голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (6:4).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала, который забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Рейнджерс» (3:2).

Третья звезда дня — вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче с «Далласом» (5:0).