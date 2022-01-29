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Сегодня, 10:24

Форвард «Колорадо» Ландескуг признан первой звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем и голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (6:4).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала, который забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Рейнджерс» (3:2).

Третья звезда дня — вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче с «Далласом» (5:0).

Габриэль Ландескуг
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Каролина 40 29 11 60
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 41 25 16 53
5 Детройт 44 19 25 44
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 45 27 18 58
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5 Даллас 41 22 19 46
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
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Даллас – Вашингтон
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29.01 20:30
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 45 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 14 1.81
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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