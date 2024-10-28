Форвард «Колорадо» Коваленко забил первый гол в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Российский форвард отличился за 8 секунд до конца первого периода.

Гол в ворота «Оттавы» стал для 25-летнего хоккеиста дебютным в НХЛ. Коваленко проводит первый сезон в лиге, теперь у него 4 (1+3) очка в 9 матчах.