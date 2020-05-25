Форвард «Колорадо» Каменев переболел пневмонией. Один из тестов показал коронавирус

Дмитрий Каменев, отец российского нападающего «Колорадо» Владислава Каменева, сообщил, что его сын переболел пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

23-летний Каменев сейчас находится в больнице с аппендицитом.

«У сына было воспаление легких. Конечно, в нынешней ситуации ему сразу сделали тест на коронавирус, и первый оказался положительным. Он отлежал в больнице две недели, при этом все остальные тесты были отрицательными. У всей семьи, с кем он всю неделю был дома в контакте, тесты также показали отрицательный результат, никаких симптомов ни у кого из нас нет. Поэтому я склоняюсь к тому, что у него было обычное воспаление легких, в коронавирус я не верю. В субботу ему удалили аппендицит, он пока еще по-прежнему находится в больнице. Завтра-послезавтра его должны выписать», — приводит слова отца Каменева «РИА Новости».

В сезоне-2019/20 форвард провел 38 матчей за «Эвеланш» и набрал 8 (1+7) очков.