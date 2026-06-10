Форвард «Колорадо» Ландескуг первым в истории завоевал «Билл Мастертон трофи» и приз Марка Мессье

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем двух индивидуальных наград по итогам сезона-2025/26.

Как сообщает пресс-служба «Эвеланш», 33-летний шведский хоккеист получил «Билл Мастертон трофи» и приз Марка Мессье.

«Билл Мастертон трофи» вручается игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Награда Марка Мессье присуждается хоккеисту, который показывает выдающиеся лидерские качества, значимые как для команды, так и для широкого хоккейного сообщества.

Ландескуг стал первым в истории игроком, завоевавшим сразу два этих трофея. В сезоне-2025/26 швед провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф на его счету 11 (6+5) очков в 13 играх.

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