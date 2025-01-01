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Сегодня, 14:50

Марченко стал третьей звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев
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НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер, на счету которого дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (6:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Марко Росси — автор двух голов и одной результативной передачи в матче с «Нэшвиллом» (5:3).

Третьей звездой дня признан российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, который забросил две шайбы в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Марченко в этом сезоне набрал 42 (16+26) очка в 38 играх.

Игроки &laquo;Коламбуса&raquo; Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и&nbsp;Дентон Матейчук (справа налево). Россияне тащат «Коламбус» в плей-офф! Марченко и Воронков вынесли «Каролину»

Кирилл Марченко
Кэм Фаулер
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 40 24 16 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 36 15 21 34
8 Сан-Хосе 40 11 29 28
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
1.01 01:00
Чикаго – Сент-Луис
 2 : 6
1.01 04:00
Миннесота – Нэшвилл
 5 : 3
1.01 04:00
Детройт – Питтсбург
 4 : 2
1.01 04:00
Сан-Хосе – Филадельфия
 0 : 4
1.01 04:00
Анахайм – Нью-Джерси
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Даллас – Баффало
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1.01 04:00
Колорадо – Виннипег
 5 : 2
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Коламбус – Каролина
 4 : 3 Б
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