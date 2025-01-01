Марченко стал третьей звездой дня в НХЛ
НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня.
Первой звездой признан защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер, на счету которого дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (6:2).
Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Марко Росси — автор двух голов и одной результативной передачи в матче с «Нэшвиллом» (5:3).
Третьей звездой дня признан российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, который забросил две шайбы в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Марченко в этом сезоне набрал 42 (16+26) очка в 38 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|37
|25
|12
|52
|2
|Нью-Джерси
|40
|24
|16
|51
|3
|Каролина
|37
|22
|15
|46
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Коламбус
|38
|16
|22
|38
|6
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|7
|Айлендерс
|38
|14
|24
|35
|8
|Рейнджерс
|36
|16
|20
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|38
|23
|15
|48
|2
|Флорида
|38
|23
|15
|48
|3
|Бостон
|39
|20
|19
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|37
|15
|22
|34
|8
|Баффало
|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|27
|12
|55
|2
|Миннесота
|38
|23
|15
|50
|3
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|4
|Даллас
|36
|22
|14
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|6
|Юта
|37
|16
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|37
|18
|19
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|7
|Анахайм
|36
|15
|21
|34
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
|1.01
|01:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|5 : 3
|1.01
|04:00
|
Детройт – Питтсбург
|4 : 2
|1.01
|04:00
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|0 : 4
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|3 : 2
|1.01
|04:00
|
Даллас – Баффало
|4 : 2
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|5 : 2
|1.01
|04:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|1.01
|05:00
|
Эдмонтон – Юта
|4 : 1
|1.01
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 1
Новости