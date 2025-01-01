Марченко стал третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер, на счету которого дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (6:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Марко Росси — автор двух голов и одной результативной передачи в матче с «Нэшвиллом» (5:3).

Третьей звездой дня признан российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, который забросил две шайбы в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Марченко в этом сезоне набрал 42 (16+26) очка в 38 играх.