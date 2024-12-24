Марченко набрал 37 очков в первых 35 матчах сезона — это лучший результат «Коламбуса» с 2022-го

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Для россиянина это 37-е (13+24) очко в 35-м матче сезоне. Марченко стал первым игроком «Блю Джэкетс», который набрал 37 очков в первых 35 матчах регулярного чемпионата после Джонни Годро в сезоне-2022/23.

Рекорд клуба принадлежит Артемию Панарину — 40 очков в первых 35 играх в сезоне-2018/19.