Кирилл Марченко признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал лучшим игроком игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 3 марта Марченко оформил дубль и отдал голевую передачу в выездном матче против «Рейнджерс», который завершился со счетом 5:4 ОТ в пользу «Коламбуса». Вторую шайбу россиянин забросил в овертайме.

Второй звездой дня признан вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккорд, отразивший 35 бросков в домашней игре с «Каролиной» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии» Ноа Кейтс, который забил гол и отдал голевую передачу в гостевом матче с «Торонто» (3:2 Б).

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