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Сегодня, 20:17

Марченко: «Когда приехали играть с «Кэпиталз», то на трибунах каждый второй человек был в красной майке Овечкина»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

— Когда приехали играть в Вашингтон с «Кэпиталз», то на трибунах каждый второй человек был в красной майке Овечкина. Это завораживает. Когда его объявляют, то вся арена взрывается. Его все знают.

Конечно, мы подстраиваемся под каждого подобного игрока в лиге. Нам говорят: «Стойте с ним, читайте его бросок, не давайте ему бросить». Но не буду раскрывать все детали. Про того же Стэмкоса говорят, как играть. Потому что если идет бросок, то 80% будет гол.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 43 22 21 50
6 Айлендерс 45 23 22 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 34 9 72
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 43 19 24 41
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Нэшвилл 44 21 23 48
5 Колорадо 42 22 20 47
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 45 12 33 29
Результаты / календарь
8.01
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10.01
11.01
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23.01
18.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 2 : 4
18.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 1
18.01 03:00
Торонто – Флорида
 5 : 4 ОТ
18.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 5 : 2
18.01 04:00
Нэшвилл – Коламбус
 2 : 1
18.01 04:30
Чикаго – Баффало
 4 : 3 ОТ
18.01 05:00
Аризона – Детройт
 4 : 3 Б
18.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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