Марченко поделился мнением о своем хет-трике и ошибках Свечникова в матче с «Каролиной»
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).
«Не помню, играли ли мы со Свечниковым в одном звене. Но в одной команде точно играли. Посмеялись после игры. Он сказал, что я наказал его за какие-то ошибки. Но это было больше в шутку. Мы с ним в хороших отношениях. Было приятно и пообщаться, и поиграть против Андрея. Кстати, следующую игру они выиграли у нас.
Да, так сложилось, что я забил два гола, когда он удалился. Плюс в моменте с третьей шайбой он дал мне вылезти на ворота. Наверное, какая-то барнаульская солидарность. Это просто стечение обстоятельств и повод для шуток», — сказал Марченко.
Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.
В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|43
|22
|21
|50
|6
|Айлендерс
|45
|23
|22
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|44
|13
|31
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|42
|28
|14
|57
|4
|Флорида
|46
|21
|25
|47
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|43
|19
|24
|41
|8
|Монреаль
|45
|19
|26
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|59
|3
|Миннесота
|43
|25
|18
|54
|4
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|5
|Колорадо
|42
|22
|20
|47
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|35
|8
|Анахайм
|45
|12
|33
|29
|18.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|2 : 4
|18.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 1
|18.01
|03:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 4 ОТ
|18.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|5 : 2
|18.01
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|2 : 1
|18.01
|04:30
|
Чикаго – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.01
|05:00
|
Аризона – Детройт
|4 : 3 Б
|18.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21