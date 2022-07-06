Чинахов об отъезде из «Авангарда»: «Не знаю, почему говорят, что некрасиво уехал»

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов в интервью «СЭ» рассказал об отъезде из «Авангарда» в НХЛ в прошлое межсезонье.

— Правда, что в «Авангарде» вас не позвали на награждение в прошлом сезоне?

— Не будем эту тему затрагивать.

— Вы же болели тогда?

— Да. Сидел в отеле возле арены.

— Смотрели награждение?

— Мне не видно из окна было. Оно выходило на место, куда вторая команда заходит. А награждение было с другой стороны.

— Осталось чувство обиды?

— Нет. Все нормально.

— Вы красиво уехали, как думаете?

— Нормально уехал.

— А почему с другой стороны говорят, что некрасиво?

— Не знаю. Там от одного человека все идет. Не будем фамилию называть.