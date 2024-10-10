Форвард «Коламбуса» Дженнер перенес операцию на плече и может пропустить 5-6 месяцев

Форвард «Коламбуса» Бун Дженнер перенес операцию на плече, сообщает Sportsnet.

По сведениям источника, в «Блю Джэкетс» надеятся, что 31-летний канадец сможет вернуться до конца сезона. Восстановление капитана «Коламбуса» может продлиться 5-6 месяцев.

В сезоне-2023/24 Дженнер провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 35 (22+13) очков.