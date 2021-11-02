Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Форвард «Коламбуса» Доми сдал положительный тест на коронавирус после матча с «Нью-Джерси»

06:07
Теги:

Форвард «Коламбуса» Макс Доми попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает Columbus Dispatch.

26-летний канадец сдал положительный тест на коронавирус после матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 Б). Игрок проведет на карантине в гостинице 10 дней, начиная с понедельника, и пропустит два матча.

В текущем сезоне Доми провел 4 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное