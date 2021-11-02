Форвард «Коламбуса» Доми сдал положительный тест на коронавирус после матча с «Нью-Джерси»
06:07
Форвард «Коламбуса» Макс Доми попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает Columbus Dispatch.
26-летний канадец сдал положительный тест на коронавирус после матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 Б). Игрок проведет на карантине в гостинице 10 дней, начиная с понедельника, и пропустит два матча.
В текущем сезоне Доми провел 4 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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