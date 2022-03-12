Форвард «Коламбуса» Чинахов признан второй звездой матча против «Миннесоты»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2 Б).

Россиянин забросил шайбу в первом периоде и стал автором победного броска в серии буллитов.

Первой звездой стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, который отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

Третья звезда — защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски, на счету которого один гол.