Марченко пропустит второй подряд матч «Коламбуса»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустит второй подряд матч из-за травмы, сообщает журналист Аарон Порцлин.

Нападающий не сыграет с «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча состоится в ночь на 27 ноября.

Ранее россиянин из-за повреждения верхней части тела не играл в матче с «Вашингтоном» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ, который прошел 25 ноября.

В сезоне-2025/26 Марченко провел 22 матча и набрал 22 (8+14) очка.