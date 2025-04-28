Свечников стал пятым игроком с двумя хет-триками в Кубке Стэнли за один клуб

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

Россиянин стал пятым игроком, кому удалось оформить два хет-трика в Кубке Стэнли за один клуб, сообщает пресс-служба лиги. Ранее такой результат показывали Уэйн Гретцки («Эдмонтон»), Даниэль Альфредссон («Оттава»), Даг Бентли («Чикаго») и Пол Рейнхарт («Калгари»).