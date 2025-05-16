Свечников: «Каролина» уже была в финале конференции. Мы знаем, что легко не будет»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу над «Вашингтоном» (3:1) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Харрикейнз» победили в серии со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

«Мы уже были в финале конференции и знаем, что нас там ждет. Легко не будет. Посмотрим, с кем нам предстоит сыграть. Сейчас команде нужно немного отдохнуть и подготовиться к следующим играм», — цитирует Свечникова ESPN.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).