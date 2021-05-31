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Форвард «Каролины» Мартинук назвал Василевского лучшим вратарем в мире

05:13
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Форвард «Каролины» Джордан Мартинук прокомментировал игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:2).

«Василевский? Он лучший вратарь в мире», — приводит слова Мартинука журналистка The Athletic Сара Цив.

Василевский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой встречи. Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

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