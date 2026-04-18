Форвард «Каролины» Станковен забил первый гол в Кубке Стэнли-2026

Нападающий «Каролины» Логан Станковен забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2025/26. Форвард забил гол в первом матче серии первого раунда против «Оттавы».

23-летний канадец отличился на третьей минуте второго периода. Результативными передачами отметились Тэйлор Холл и Джексон Блэйк.