Форвард «Каролины» Джарвис: «Кочетков смешной, потому что он не очень хорошо говорит по-английски»

Форвард «Каролины» Сет Джарвис поделился впечатлениями от игры вратаря Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

«В раздевалке было все наэлектризованно после игры. Кочетков смешной, потому что он не очень хорошо говорит по-английски. А так это что-то невероятное для него. Мы заставили его произнести речь, а он пробормотал что-то вроде «спасибо». О его взволнованности говорит хотя бы его большая улыбка», — приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.

Для 22-летнего вратаря матч против «Дэвилз» стал первым в НХЛ. Кочетков стал четвертым вратарем в истории команды, который выиграл свой дебютный матч в лиге.