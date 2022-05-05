Форвард «Каролины» Свечников рассказал, какой совет дал Кочеткову перед игрой «Бостоном»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников после победы над «Бостоном» (5:2) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли рассказал о беседе перед игрой с одноклубником Петром Кочетковым.

22-летний голкипер Кочетков провел дебютный матч в Кубке Стэнли, в котором отразил 30 из 32 бросков по воротам «Харрикейнз».

«Я сказал: «Будь уверен в себе и ни о чем не беспокойся. Это плей-офф, и я знаю, что ты готов. Ты покажешь хороший результат», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

Во время встречи с «Бостоном» российский вратарь «Каролины» Кочетков едва не подрался с форвардом «Брюинз» Брэдом Маршаном.