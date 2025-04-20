Свечников — о приходе Никишина в «Каролину»: «Я слышал много хорошего о нем»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился мнением о приходе в команду соотечественника Александра Никишина.

11 апреля «Харрикейнз» объявили о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. В пятницу Никишин прибыл в расположение команды.

«Не то чтобы я много следил за Никишиным, потому что я был здесь, и трудно смотреть КХЛ, но я слышал много хорошего о нем. Он уже отлично выглядит, не паникует, старается просто играть спокойно. Я думаю, что он физически крепкий парень, который сокрушает людей на площадке. И для своих размеров он очень хорошо двигается и очень хорошо обращается с шайбой. Это будет захватывающее время, и я думаю, что он будет очень хорош», — приводит пресс-служба клуба слова Свечникова.

«Каролина» выбрала Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером. До подписания контракта с «Харрикейнз» защитник выступал за СКА.