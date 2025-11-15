Форвард «Каролины» Ахо сравнялся с Ковальчуком по голам в овертаймах НХЛ

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо сравнялся с российским нападающим Ильей Ковальчуком по голам в овертаймах в НХЛ.

В ночь на 15 ноября финн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (4:3 ОТ). Ахо в 17-й раз за карьеру в НХЛ забил в овертайме, теперь он делит седьмое место по этому показателю в истории лиги с Ковальчуком и нападающим «Виннипега» Марком Шайфли.

Рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах принадлежит нападающему «Вашингтона» и лучшему снайперу в истории регулярных чемпионатов лиги Александру Овечкину (27).