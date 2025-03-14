Форвард «Калгари» Баклунд выбыл на неделю из-за травмы

Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд пропустит минимум неделю из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба «Флэймз».

35-летний швед получил повреждение в первом периоде матча с «Ванкувером» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ 13 марта.

В этом сезоне Баклунд набрал 24 (11+13) очка в 64 матчах. «Калгари» с 71 очком занимает 8-е место в таблице Западной конференции.