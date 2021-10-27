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Форвард «Калгари» Манджапане признан первой звездой дня в НХЛ

10:58
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Нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (5:3).

Вторая звезда дня — нападающий Брэндон Танев из «Сиэтла», на счету которого 2 гола в игре с «Монреалем» (5:1).

Третьей звездой дня стал защитник «Тампы» Райан Макдона, который забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (5:1).

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Иван Торопцев все материалы автора
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