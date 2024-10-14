Форвард «Калгари» Киркланд забил первый гол в НХЛ — он был задрафтован в 2014-м

Нападающий «Калгари» Джастин Киркланд забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний канадец забил первый гол в НХЛ в 11-м матче. Он был выбран «Нэшвиллом» под 62-м номером на драфте НХЛ-2014.

Киркланд присоединился к Грегори Хофманну (октября 2021-го), Кристоферу ДиДоменико (октябрь 2017-го) и Марио Кемпе (октябрь 2017-го) в качестве четвертого игрока за последние 10 лет, который забил первый гол через 10 лет после попадания на драфт.