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Форвард «Калгари» Киркланд забил первый гол в НХЛ — он был задрафтован в 2014-м

Руслан Минаев
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Нападающий «Калгари» Джастин Киркланд забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний канадец забил первый гол в НХЛ в 11-м матче. Он был выбран «Нэшвиллом» под 62-м номером на драфте НХЛ-2014.

Киркланд присоединился к Грегори Хофманну (октября 2021-го), Кристоферу ДиДоменико (октябрь 2017-го) и Марио Кемпе (октябрь 2017-го) в качестве четвертого игрока за последние 10 лет, который забил первый гол через 10 лет после попадания на драфт.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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Виннипег – Миннесота
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Эдмонтон – Калгари
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14.10 03:00
Даллас – Сиэтл
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