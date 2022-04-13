Форвард «Калгари» Годро впервые набрал 100 очков за сезон

Форвард «Калгари» Джонни Годро отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:3).

28-летний американец сделал две результативные передачи и набрал 101 (34+67) очко в текущем сезоне. Годро стал девятым игроком «Флэймз», набравшим 100 очков за сезон. Также форвард занимает третье место по наименьшему количеству игр для достижения этой отметки, уступив только Кенту Нильссону (64 матчей, 1980/81) и Бобу Макмиллану (68, 1978/79).

В прошлом сезоне Годро провел 56 матчей, в которых набрал 48 (19+29) очков.