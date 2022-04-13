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Сегодня, 06:54

Форвард «Калгари» Годро впервые набрал 100 очков за сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Калгари» Джонни Годро отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:3).

28-летний американец сделал две результативные передачи и набрал 101 (34+67) очко в текущем сезоне. Годро стал девятым игроком «Флэймз», набравшим 100 очков за сезон. Также форвард занимает третье место по наименьшему количеству игр для достижения этой отметки, уступив только Кенту Нильссону (64 матчей, 1980/81) и Бобу Макмиллану (68, 1978/79).

В прошлом сезоне Годро провел 56 матчей, в которых набрал 48 (19+29) очков.

Джонни Годро
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 73 23 50 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
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6.04
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8.04
9.04
10.04
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18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.12
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