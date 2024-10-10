Форвард Иван Иван стал первым игроком в истории НХЛ с одинаковыми именем и фамилией

Чешский нападающий «Колорадо Эвеланш» Иван Иван стал первым игроком в истории НХЛ, чьи имя и фамилия полностью совпадают.

22-летний хоккеист дебютировал за «лавин» в матче регулярного чемпионата сезона-2024/25 против «Вегас Голден Найтс». Форвард провел на льду 9 минут 44 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

Иван не был задрафтован в НХЛ. Весной 2024 года чех подписал 2-летний контракт с «Колорадо».