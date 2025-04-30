Форвард Холл подписал 3-летний контракт с «Каролиной»

«Каролина» объявила о подписании нового контракта с нападающим Тэйлором Холлом.

Соглашение рассчитано на три года — до конца сезона-2027/28. Среднегодовая зарплата составит 3,17 миллиона долларов.

33-летний канадец начал регулярный чемпионат в «Чикаго». За «Каролину» в этом сезоне он провел 31 матч и набрал 18 (9+9) очков.