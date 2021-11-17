Форвард «Флориды» Верхеге: «С самого старта сезона Бобровский входит в число лучших вратарей НХЛ»

Форвард «Флориды» Картер Верхеге поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:1).

«Сегодня он снова сыграл невероятно. В каждом матче он держит нас в игре и совершает важнейшие спасения. С самого старта сезона он входит в число лучших вратарей лиги», — приводит слова Верхеге официальный сайт НХЛ.

Бобровский в матче с «Айлендерс» отразил 27 бросков по воротам и стал третьей звездой матча.

В текущем сезоне на счету 33-летнего россиянина 10 матчей, пропустив 17 шайб при 94,2 процента отраженных бросков.