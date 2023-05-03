Форвард «Флориды» Верхаг стал рекордсменом клуба по количеству голов в плей-офф

Форвард «Флориды» Картер Верхаг забил один гол в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (4:2, 1-0).

Как сообщает сайт НХЛ, 27-летний канадец стал рекордсменом клуба по количеству голов за карьеру в плей-офф — 11 в 23 матчах. На второй строчке находится Рэй Шеппард (10 голов в 26 играх), на третьей — Дэйв Лоури (10 в 27).

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — 2.00 по московскому времени.