Ткачак о седьмом матче с «Торонто»: «По крайней мере «Флорида» уже уступала 0-2 в серии»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал поражение от «Торонто» (0:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«По крайней мере мы уже уступали в серии со счетом 0-2, так что мы бы очень хотели увидеть седьмой матч. Мы не собираемся сидеть и дуться из-за этого. Это новая возможность показать, кто мы есть. Эти игры приносят наслаждение.

Игра в меньшинстве от «Торонто» была очень хороша. Они блокировали много бросков. Наше большинство должно было быть лучше. Наши розыгрыши были довольно медленными. Нам просто нужно вернуться к основам», — цитирует Ткачака пресс-служба «Пантерз».

Седьмой матч в серии состоится 19 мая. Победитель встретится в финале конференции с «Каролиной».