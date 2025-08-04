Мэттью Ткачак стал официальным лицом новой симулятора NHL 26

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак стал лицом нового выпуска симулятора NHL 26.

«Он задает тон, лидер, а теперь еще и звезда обложек», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

27-летний американец в сезоне-2024/25 набрал 57 (22+35) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 23 (8+15) очка в 23 играх. В составе «Флориды» Ткачак два года подряд становился обладателем Кубка Стэнли.