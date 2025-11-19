Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

Нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель, сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис. 27-летний финн получил ожоги во время приготовления барбекю. Ранее он пропустил игру с «Ванкувером» (8:5) из-за повреждения нижней части тела. В текущем сезоне Луостаринен набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.