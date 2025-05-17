Форвард «Флориды» Боквист: «Нужно извлечь урок из поражения от «Торонто» и двигаться дальше»

Нападающий «Флориды» Йеспер Боквист прокомментировал поражение от «Торонто» (0:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Обе команды хорошо играли в обороне. У нас было не так много времени и пространства. «Флориде» нужно извлечь урок [из поражения] и двигаться дальше. Перезагрузиться, восстановиться и быть готовым к следующей игре», — цитирует форварда пресс-служба «Пантерз».

Седьмой матч в серии состоится 19 мая. Победитель встретится в финале конференции с «Каролиной».