Форвард «Флориды» Беннетт: «Бобровский сыграл просто невероятно»
Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский голкипер отразил 19 из 19 бросков.
«Ребята сегодня выручали друг друга. «Бобби» просто невероятно сыграл в воротах. Выручил нас кучу раз. Очевидно, что мы видели такую игру последние пару лет. Но он играет лучше, как только матч становится важнее. Сегодня Бобровский сделал несколько невероятных сейвов. Это впечатляет», — цитирует Беннетта пресс-служба НХЛ.
Третий матч в серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.
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|Каролина
|82
|47
|35
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|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
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|82
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|Торонто
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|52
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|108
|2
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|82
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|47
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|98
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|82
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|5
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|82
|39
|43
|86
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|36
|46
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|8
|Бостон
|82
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
2 - 0
|2 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
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|25.04
|01:30
|
Тампа-Бэй – Флорида
|0 : 2
|25.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|2 : 3 ОТ
|25.04
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|5 : 2
|25.04
|04:30
|
Сент-Луис – Виннипег
|7 : 2
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