Форвард «Филадельфии» Жиру набрал 900 очков в НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль».

На 28-й минуте шайбу забросил капитан «Флайерз» Клод Жиру. Для 34-летнего канадца это 900-е (291+609) очко в карьере в НХЛ. Для этого ему понадобилось 999 матчей.

На данный момент Жиру набрал 42 (18+24) очка в 56 матчах сезона.